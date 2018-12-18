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Госдума прописывает правила налоговых расходов

Экономика

Чтобы повысить эффективность управления федеральным бюджетом

Москва, 18 декабря 2018, 12:35 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на урегулирование налоговых расходов в Бюджетном кодексе РФ, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспонденте ИА REGNUM 18 декабря.

Как отмечали ранее в правительстве, в существующей сегодня редакции Бюджетного кодекса нет норм, которые бы прописывали контроль, учет и оценку налоговых расходов. При этом налоговые расходы сами по себе становятся одной из составляющих налоговой системы РФ, так как льготы стимулируют некоторые виды экономической деятельности.

В связи с этим законопроект предлагает прописать, что налоговые расходы — это необходимые выпадающие доходы бюджета, которые используются как господдержка для социально-экономического развития страны. Если закон будет принят, то под налоговыми расходами помимо льгот по налогам также будут подразумеваться льготы по страховым взносам и таможенным платежам.

Кроме того, каждому публично-правовому образованию предлагают самостоятельно вести перечень собственных налоговых расходов и оценивать их ежегодно. Критерии оценки и порядок ее проведения утвердит правительство.

Правительство в свою очередь будет представлять в Госдуму общий отчет об оценке налоговых расходов РФ на очередной финансовый год. Как отмечали авторы законопроекта, такая норма позволит повысить эффективность управления бюджетными средствами.

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