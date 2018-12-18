Правительство Южной Кореи поддержит малый и средний бизнес

Сеул, , 12:34 — REGNUM Правительство Южной Кореи сообщило, что самая большая причина сокращения занятости — спад обрабатываемой промышленности, поэтому органы власти готовы оказать поддержку малому и среднему бизнесу, выделив из бюджета 3,5 трлн вон (~ $3 млрд) сообщает YTN.

Министр торговли, промышленности и энергетики заявил, что с ростом экономических трудностей правительство решило продвигать стратегию управления экономической добавленной стоимости, чтобы решить эту проблему.

Правительство заявило, что готово выделить 3,5 трлн вон (~ $3 млрд) на поддержание автомобильной промышленности. Кроме этого, государство собирается к 2022 году увеличить количество экологически чистых автомобилей с 1,5% до 20%, а также оказать поддержку при замене старых автомобилей.

Такая же ситуация наблюдается и в судостроении. Чтобы поддержать данную отрасль, правительство выделит еще 1,5 трлн (~ $1,45 млрд) вон на разработку судов для перевозки сжиженного природного газа.

Кроме того, правительство планирует стимулировать преобразование промышленных предприятий, таких как текстильная промышленность и бытовая техника.