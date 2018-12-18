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Минтруд РФ опроверг резкий скачок числа безработных

Экономика

Уровень безработицы сохранится в ближайшие три года

Минтруд РФ опроверг резкий скачок числа безработных
Владимир Соколов. Безработица. 1986

Москва, 18 декабря 2018, 12:24 — REGNUM  В ближайшие годы в России не ожидается резкое увеличение числа официальных безработных. Министерство труда РФ опровергло данные, опубликованные в газете «Известия», где говорилось, что число безработных может вырасти на треть — до 1,1 млн человек.

На сайте министерства сообщается, в 2019—2021 гг. количество безработных останется на уровне 2018 года, то есть не превысит 3,6 млн человек.

Также в Минтруда уточнили, что увеличение размеров пособия по безработице привлечет больше граждан РФ в органы службы занятости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что повышение в России пенсионного возраста и увеличение размера пособия по безработице может привести к существенному росту числа граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных.

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Безработица
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