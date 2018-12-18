На юге Казахстана построят «умный» тепличный комплекс

Кызыл-Орда, Казахстан, , 12:29 — REGNUM Автоматизированный тепличный комплекс с использованием современных информационных технологий планируют построить в Кызыл-Орде, передает 18 декабря телеканал «Хабар 24».

Проект реализуется в рамках программы цифровизации агропроизводственных объектов. Проектная мощность тепличного комплекса составит 900 тонн помидор и 1000 тонн огурцов в год. Площадь комплекса составляет 2 га, а стоимость строительства превышает 1 млрд тенге ($2,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев представил результаты цифровизации в агропромышленном комплексе. К 2022 году власти Казахстана планируют на 20% увеличить объемы продаж зерновых культур в электронном формате.

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