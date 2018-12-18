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В рейтинге благополучия Таджикистан занял 108-е место

Экономика

Учитывалось развитие бизнеса, а также реализация различных социальных программ

Душанбе, 18 декабря 2018, 12:05 — REGNUM  В рейтинге благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года, составленным компанией The Boston Consulting Group, Таджикистан занял 108-е место из 152 стран. Рейтинг Sustainable Economic Development Assessment опубликован на сайте компании.

При расчете индекса учитывалось развитие бизнеса, а также реализация различных социальных программ. Первое место в рейтинг заняла Норвегия, на втором месте — Швейцария, на третьем — Исландия.

Среди стран Туркестана Узбекистан занял 101-е место, Киргизия — 95-е, Казахстан — 57-е, Туркмения не попала в рейтинг.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинг стран по индексу благополучия и устойчивого экономического развития среди стран СНГ Белоруссия заняла 52-е место, а Россия — 59-е.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан опередил Грузию и Турцию по индексу благополучия — BCG

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Экономика Таджикистана
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