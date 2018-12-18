«Россия – страна возможностей» открывает серию тренингов по лидерству

Москва, , 11:57 — REGNUM С 18 по 21 декабря в рамках образовательной программы АНО «Россия — страна возможностей» состоится серия бесплатных вебинаров по развитию лидерских навыков и повышению личной эффективности для молодежи.

Специально приглашенные эксперты в области лидерства и личной эффективности поделятся секретами успеха со студентами вузов.

Дмитрий Иншаков, тренер с мировым именем в области управления персоналом и организационного развития, расскажет, как не утонуть в рутине и делать то, что помогает двигаться вперёд, как совмещать учёбу, саморазвитие, семью и друзей.

На вебинаре «Как успевать все? Навыки тайм-менеджмента» 18 декабря студенты узнают о пяти шагах на пути к обретению контроля и фокуса для достижения успеха, а также о трех привычках, которые помогут повысить продуктивность в 2019 году. Кроме того, они научатся грамотно расставлять приоритеты.

Во второй день, 19 декабря, пройдет вебинар «Лайфхаки успешного выступления».Приемами эффективной коммуникации и секретами управления вниманием аудитории поделится Ольга Цаплина — автор публикаций и интервью по менеджменту в ведущих профессиональных изданиях. Ольга входит в тройку лучших преподавателей бизнес-школ в направлении «менеджмент».

Бизнес-тренер, бизнес-психолог, эксперт по лидерству, предприниматель Александр Самойлов 20 декабря на вебинаре «Лидерами не рождаются. Как развить лидерские навыки» расскажет о том, что такое личное и командное лидерство. Александр провел уже более 600 тренингов и обучающих мероприятий для менеджеров.

В заключительный день, 21 декабря, пройдет вебинар «Управление конфликтом». Член Московского клуба «Бизнес-тренеров», эксперт по выработке эффективных решений и созданию результативных команд Раф Ахметов расскажет, как проявлять гибкость и настойчивость в переговорах и можно ли управлять стрессом, сохраняя энергичность и целеустремленность.

«Образовательная программа платформы «Россия — страна возможностей» призвана реализовать проекты и инициативы, направленные на поддержку талантов, создающие возможности для личностной и профессиональной самореализации молодежи, содействия развитию социальных лифтов», — отметила руководитель направления образовательных программ Наталья Рафейчик.

В программе вебинары: «Как успевать все? Навыки тайм-менеджмента», «Лайфхаки успешного выступления», «Лидерами не рождаются. Как развить лидерские навыки», «Управление конфликтом».

Для того, чтобы стать участником любого вебинара, студенту достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. Чтобы принять участие могли слушатели из разных регионов, организаторы проведут два вебинара по каждой теме (с 10.00 до 11.00 и с 18.00 до 19.00).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.