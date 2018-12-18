Трамп призвал ФРС не повышать базовую ставку

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Федеральная резервная служба (ФРС) США не должна повышать базовую процентную ставку, поскольку это может вызвать замедление экономического роста в стране, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

В среду, 19 декабря, в США пройдет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором, по мнению экономистов, будет принято решение о повышении ставки.

По словам американского лидера, соответствующее решение невообразимо, так как против повышения свидетельствуют низкая инфляция и укрепление доллара. Кроме того, отметил Трамп, беспорядки во Франции и замедление экономического роста в Китае также свидетельствуют о том, что ставку повышать нельзя.

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Напомним, в конце сентября ФРС подняла базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2−2,25% годовых. Глава Белого дома тогда заявил, что это «поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в частности с занятостью населения».

По словам главы государства, хоть он в 2017 году и предложил сделать Джерома Пауэлла председателем ФРС, сейчас его этот выбор не устраивает, поскольку сейчас работа ФРС «далека от реальности». По словам Трампа, ФРС — «гораздо большая проблема, чем Китай».

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