Володин: Либерализация санкций для бизнеса оздоровит деловой климат в РФ

Москва, , 11:51 — REGNUM Закон о смягчении уголовного наказания для предпринимателей, совершивших нетяжкое преступление и возместивших ущерб, благоприятно повлияет на экономику РФ и на улучшение делового климата в стране. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

«Развитие бизнеса невозможно, когда Уголовный кодекс превращается в инструмент решения хозяйственных споров и конкурентной борьбы. Такие вопросы должны решаться исключительно в рамках административного и арбитражного законодательства», — подчеркнул Володин.

Он особо отметил, что принятие закона поддержали все фракции Госдумы.

«Этот закон ждет бизнес-сообщество, так как он позволит оздоровить деловой климат в стране», — отметил Володин.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительных мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, который внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин. Инициатива президента расширяет перечень оснований, по которым можно прекратить уголовные дела, если причиненный ущерб был возмещен.

«Это, например, преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования или страхования, вопросы нарушениях авторских и патентных прав, а также преступления, связанные с невыплатой зарплат», — напомнил Володин.

Кроме того, подчеркнул Володин, одна из важнейших норм закона запрещает изымать электронные носители у предпринимателей.

«Раньше этот вопрос был не урегулирован, и правоохранительные органы, конфисковав у фирмы электронные носители информации, останавливали её деятельность. Теперь для этого потребуется решение суда, либо сами электронные носители должны быть оружием совершения преступления — скажем, если речь идет о хакерских программах», — отметил Володин.

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