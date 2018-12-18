140 наименований продукции отмечены знаком «Сделано в Якутии»

Якутск, , 11:53 — REGNUM В Якутии даёт результаты система добровольной сертификации, разработанная Торгово-промышленной палатой республики в 2017 году. с тех пор знаком «Сделано в Якутии» было отмечено свыше 140 наименований местной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

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«Сделано в Якутии» — это система добровольной сертификации, утверждённая в исполнение распоряжения главы республики. Получатели такого знака обязаны доказать, что они соблюдают российские и международные стандарты качества. Претенденты на «Сделано в Якутии» должны соответствовать очень высоким стандартам качества и множеству показателей, касающихся состава продукции, экспертизой схемы её транспортировки и другим.

Сертифицировать свою продукцию под брендом «Сделано в Якутии» смогли 35 предприятий. Сертификацию прошли как продовольственные, так и непродовольственные группы товаров. Теперь в Торгово-промышленной палате республики уверены, что продукция якутских предприятий, отмеченная особым знаком, появится в каждом магазине и будет на виду у потребителей.

«Этот бренд должен вызывать безусловное доверие людей и быть эталоном качества», — подчеркнули в минсельхозе региона.

Как сообщало ИА REGNUM, приоритетом развитие местного производства в ноябре 2016 года поставил экс-глава региона Егор Борисов. Одними из первых идею поддержали мастера из Оймяконского района, занимавшиеся народным художественным помыслом.