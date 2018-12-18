В РФ необходимо ввести госрегулирование цен на энергоносители – экономист

Москва, , 11:48 — REGNUM В РФ державная идеолого-политическая риторика довольно странным образом соединяется с либеральным экономическим курсом, когда рыночного равновесия пытаются добиться методами XIX века, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что логисты, поставщики продуктов и ритейлеры обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с письмом, в котором предупредили главу правительства о том, что подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса.

«Прежде всего следует иметь в виду, что бизнес всегда стремится сохранить свои прибыли и повышение издержек использовать для того, чтобы поднять цены в ряде случаев даже выше, чем это необходимо для компенсации потерь из-за роста, в данном случае тарифов на энергоносители, — сказал Бузгалин. — Поэтому к такого рода заявлениям надо относиться критически».

Однако, по его словам, проблема завышения тарифов на энергоносители в РФ и их фактическая рыночность цены — это проблема, которая упирается в гораздо более сложный вопрос — вопрос о необходимости государственного регулирования, а в каких-то случаях прямого государственного установления цен на энергоносители.

«Существует два базовых типа рыночной экономики — в одном практически все цены устанавливаются свободным рынком, а в другом значительная часть цен на продукты инфраструктуры, базовые товары и основные продукты потребления от которых зависит качество жизни и здоровье граждан устанавливаются государством, — объяснил Бузгалин. — Второй тип — это социально-рыночное хозяйство. И эти экономики вполне эффективно работают во многих странах. От Скандинавии до Азии».

К сожалению, в России, как заметил Бузгалин, в настоящее время соединяются довольно странным образом, с одной стороны, державная идеолого-политическая риторика, а с другой стороны, либеральный экономический курс и попытки обеспечивать рыночное равновесие методами XIX века на основе как бы свободного рынка.

«Реально этот рынок высокомонополизированный и контролируемый крупными корпоративными объединениями, часто сращенными с государственными корпорациями, — уточнил экономист. — Я бы сказал, что здесь нужно употребить государственную власть. Существуют научно обоснованные нормативы, которые на самом деле больно ударят по всем компаниям, связанным с добычей, транспортировкой, переработкой и реализацией нефтепродуктов. Но по этим компаниям давно пора ударить. Если значительная часть из них разорится, то ничего смертельного не произойдёт, поскольку производство сохранится. Разорение производственной системы — это не остановка производства. Это разорение финансовой надстройки и бюрократического аппарата».

Напомним, как сообщил 18 декабря «КоммерсантЪ», ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили главу правительства РФ о последствиях ужесточения условий покупки корпоративными клиентами горючего у нефтяных компаний. Соответствующее письмо подписали руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза».

По мнению авторов письма, из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре затраты профессиональных автоперевозчиков на топливо выросли в среднем на 30%, и поэтому цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что в свою очередь отразится на розничных ценах.