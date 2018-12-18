Госдума ввела госконтроль за снятием наличных с иностранных банковских карт

Москва, , 11:34 — REGNUM Закон о государственном контроле за снятием наличных средств с банковских карт, выпущенных за рубежом, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Теперь Росфинмониторинг получит право контролировать процесс снятия наличных средств с карт, которые были выпущены зарубежными банками. Речь идет о снятии средств только на территории РФ.

Под нововведение подпадут карты только тех иностранных банков, которые находятся в странах из зоны «повышенного внимания». В основном, это страны, в которых отмечается повышенная террористическая активность. Правительство предлагало ввести дополнительный контроль на государственном уровне именно для того, чтобы сократить риск финансирования террористических операций. Однако список банков, за картами которых будет следить Росфинмониторинг, будет закрытым. Их будет определять сам Росфинмониторинг по согласованию с Центробанком РФ.

При этом, как отмечали ранее в правительстве, полученные в ходе контроля данные смогут помочь ЦБ принимать решение о том, какие страны нуждаются в пристальном контроле за финансовыми потоками, а какие — нет.