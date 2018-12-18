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В России вводится госрегистрация аттракционов

Экономика

Чем рискованнее аттракцион, тем выше госпошлина

Москва, 18 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  Закон, устанавливающий новый размер госпошлины за госрегистрацию аттракционов в зависимости от уровня их рискованности, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Ставка госпошлины будет разной в зависимости от того, насколько опасным может быть аттракцион. Так, за регистрацию аттракциона с высокой степенью потенциального биомеханического риска придется уплатить госпошлину в 13 тыс. рублей. Если степень риска аттракциона средняя, то госпошлина за его регистрацию составит 7 тыс. рублей. Самый маленький размер госпошлины — 3,5 тыс. рублей — надо будет уплатить за госрегистрацию аттракциона с малой степенью потенциального риска.

Закон приведет к повышению безопасности аттракционов, а также будет способствовать наполнению бюджетов регионов, так как 100% дохода от госпошлины будет уходить в региональные бюджеты.

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Опасные аттракционы
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