Три дома-долгостроя «СУ-155» сдадут в эксплуатацию в Долгопрудном

Красногорск, , 11:29 — REGNUM В городе Долгопрудный Московской области завершено строительство трёх проблемных домов обанкротившегося застройщика «СУ-155». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «РК Строй», в настоящее время здания готовятся к вводу в эксплуатацию.

Речь идёт о долгостроях, расположенных в микрорайоне Центральный корпуса 9, 10, 11. Квартиры в них ожидают 784 человека.

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«Дома получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», — уточнили в компании, добавив, что теперь можно приступить к завершающему этапу — получению разрешений на ввод домов в эксплуатацию.

Всего на достройку трёх домов АО «Банк ДОМ. РФ» направил 2,6 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал АО ГК «СУ-155» банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство. При этом, как заверил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, это никак не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами-соинвесторами компании.

Добавим, что в ноябре 2018 года стало известно о возможном возобновлении строительства уже в ближайшее время долгостроя «Су-155» на юге Москвы, расположенного в Северном Чертаново. Положительное заключение экспертизы было выдано ООО «РК Строй».

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