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Глава Ростех: АвтоВАЗ впервые за десять лет получит прибыль

Экономика

Ее объем может составить 5-6 млрд рублей

Москва, 18 декабря 2018, 11:28 — REGNUM  По итогам 2018 года концерн АвтоВАЗ впервые за десятилетие может получить прибыль. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, прибыль российского автопроизводителя может выйти на цифры около 5−6 млрд рублей. Чемезов подчеркнул, что логично было бы направить полученные средства на развитие предприятия, однако «решение о выплате дивидендов будут принимать акционеры».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября вице-президент по закупкам ПАО «АвтоВАЗ» Венкатран Мамиллапалле рассказал, что модели, находящиеся в производстве в данный момент, претерпят значительные изменения к 2021 году.

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