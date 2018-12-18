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«Яндекс» покупает в Москве 4 гектара под штаб-квартиру

Экономика

Сейчас в этом месте находится здание бывшей гостиницы «Орлёнок»

Москва, 18 декабря 2018, 11:08 — REGNUM  Компания «Яндекс» подписала соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве, сообщает 18 декабря пресс-служба «Яндекса».

После процедуры согласования с правительством Москвы, компания получит права на участок площадью 4 гектара по адресу улица Косыгина, 15. Сейчас в этом месте находится здание бывшей гостиницы «Орлёнок». Ближайшие станции метро — «Воробьёвы горы» и «Ленинский проспект».

«Стоимость покупки составит около 145 миллионов долларов без учёта НДС», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что закрытие сделки ожидается в ближайшее время. После будет разработан проект новой штаб-квартиры. Сейчас в московских офисах компании работают 6500 человек.

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