Начали пиар-кампанию, получим санкции: эксперт о российском вине в Бельгии

Москва, , 10:55 — REGNUM Пиар-сопровождение поставок российских вин в Бельгию — это большая ошибка, потому что такое сопровождение может привести к санкционным запретам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 декабря, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя сообщения о начале поставок российской винодельческой продукции в Бельгию.

Как сообщалось ранее, в Российском центре науки и культуры в Брюсселе прошла презентация российских вин, которые Бельгия официально начала импортировать. Представители бельгийской компании-импортера заявили ТАСС, что проблем с «санкционными режимами» у них не было, потому что ранее российское вино в Европу не поставлялось и потому в санкционных списках не упоминалось.

Я категорически против развернутой пиар-кампании и считаю ее величайшей глупостью. Зачем мы рассказываем, что нашли способ обходить санкции, что в санкционных списках вино не было предусмотрено? Можно было бы работать на этом рынке, а сейчас Бельгия за месяц примет запретительное законодательство.

То, что в Европу пошла наша винодельческая продукция, — это прекрасно. Конечно, те объемы поставок, о которых сейчас идет речь, — это капля в море, и в ближайшие сто лет никакого реального влияния на рынок той же Бельгии мы бы не оказывали. Но даже эту каплю в море мы умудрились испортить, потому что предпочли поставкам пиар-кампанию поставок.

То же самое регулярно делают наши сограждане в Крыму, которые то и дело начинают рассказывать, кто из руководителей компаний из Западной Европы к ним приезжал и с кем они договорились работать. Зачем это делать, зачем подводить партнеров под санкции? — отметил Вадим Дробиз.