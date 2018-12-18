АЛРОСА щедро спонсирует хоккей: «Когда у Иванова проснётся совесть?»

Якутск, , 11:08 — REGNUM Якутская алмазодобывающая компания АЛРОСА готовит 200 млн рублей на спонсирование матчей Федерации хоккея России в 2019 году. Взамен алмазодобытчику предоставят статус титульного партнёра ФХР и будут рекламировать компанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта госзакупок.

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В проекте договора прописано, что за эти деньги АЛРОСА станет титульным партнёром Федерации хоккея России и национальной сборной страны по хоккею и получит право использовать эти статусы в маркетинговых, рекламных, PR и информационных мероприятиях компании, при изготовлении полиграфической, сувенирной, мультимедиа-продукции и изображений.

Жителей Якутии возмутило такое расходование средств наполовину государственной компании, особенно на фоне того, что за сильное загрязнение реки Вилюй, откуда пьют воду жители четырёх районов республики, руководство компании обещало платить меньше — 150 млн рублей в год. Своё недовольство политикой АЛРОСА якутяне активно выражают в соцсетях.

«Я как добросовестный налогоплательщик и гражданин РФ — против! Нужен кому этот хоккей? Спорт высоких достижений, зрелище, которым отвлекают низшие слои населения от дел насущных», «Почему руководитель Алроса распоряжается народными 200 миллионами как своими? Кто дал ему право транжирить на свой любимый вид спорта стоимость строительства целой школы или детского сада?», «Лучше бы построили ледовые катки возле мест добычи алмазов и прочие инфраструктурные объекты. А так опять деньги на ветер», «Издевательство! Загрязнили природу и место, где кормятся, отмазались жалкими подачками и теперь деньги нашли на спонсорство. Тьфу», — выражают негодование жители региона, комментируя информацию о намерении АЛРОСА спонсировать хоккей.

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«Спонсируйте мост через Лену! Что народу саха даст российский хоккей?», «Хоккей, конечно же, важнее, чем какие-то там жители Вилюйских районов. Пусть терпят, терпилы», «Теперь из-за этого случая я буду ненавидеть хоккей», «Алроса загрязнила Вилюй и деньги на компенсацию направила для забав российских хоккеистов», «Частная контора, что хочет, то и делает. Спасибо нашим президентам и депутатам», — также пишут люди.

Есть и те, кто видит необходимость в таких действиях АЛРОСА: «Не думаю, что это инициатива руководства компании, скорее всего, принудительно-добровольные отчисления по разнарядке».

Ещё один житель Якутии сообщил, что проблема отсутствия чистой питьевой воды в населённых пунктах вдоль реки Вилюй до сих пор не решена, люди пьют грязную воду и ищут деньги, чтобы обеспечить фильтрами хотя бы детские сады. Общественники считают, что АЛРОСА должна была бы помочь в решении этого вопроса тем, кого оставила без чистой питьевой воды.

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«Можно было бы помочь жителям хотя бы адресно — в приобретении картриджей и кувшинов для очистки хотя бы, они по 350 рублей стоят на 3 месяца, катридж — 250−350 руб. на 1−2 литра. Фильтры для детских садов и школ хотя бы купили, они стоят 10 тыс. на 1000 шт — будет 10 млн рублей», — высказывается мнение.

По подсчётам якутян, на покупку фильтров для всех 30 тыс. жителей Вилюйских районов Якутии потребуется 18 млн рублей.

«А они потратили 200 млн рублей на хоккей, когда у нас такая экологическая катастрофа… Как будто некому спонсировать… Нормальная организация давно бы заплатила людям компенсацию за вред и за ущерб. Нас просто не уважают. Когда у Сергея Иванова проснется совесть?» — спрашивают якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, Росприроднадзор Якутии пришёл к выводу, что к авариям на дамбах Иреляхского месторождения алмазов республики привело невыполнение АЛРОСА прописанных в лицензионных соглашениях правил пользования недрами. Надзорное ведомство приняло решение оштрафовать алмазодобытчика на 600 тыс. рублей, аргументировав это тем, что компания не следила должным образом за состоянием Иреляхских дамб — потенциально опасного для окружающей среды объекта.

В АЛРОСА в ответ заявили, что месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается компанией с применением дражного флота, и этот способ экологически безопасный, так как ведётся без применения химических материалов и реагентов. Ещё одним аргументом в свою защиту компания выдвигала тот факт, что дамбы не являются постоянным сооружением. Решение Росприроднадзора компания оспаривает.