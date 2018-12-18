В России ожидается резкое увеличение числа официальных безработных

Москва, , 10:33 — REGNUM Повышение в России пенсионного возраста и увеличение размера пособия по безработице может привести к существенному росту числа граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных. Об этом со ссылкой на данные Минтруда РФ пишут 18 декабря «Известия».

В ведомстве прогнозируют повышение числа официальных безработных более чем на треть — с сегодняшних 800 тыс. до 1,1 млн человек. В Минтруда напомнили, что с 1 января 2019 года в России размер пособия по безработице будет составлять от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей (на сегодняшний день сумма пособия — от 850 до 4,9 тыс. рублей).

По подсчетам экспертов, примерно 18% (около 200 тыс. человек) от официально зарегистрированных безработных составят граждане в предпенсионном возрасте (мужчины от 60 до 65 лет и женщины от 55 до 60 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в Госдуму внесен пакет законопроектов, защищающий трудовые права предпенсионеров.

Проекты нормативных актов предполагают продление на год периода получения пособия по безработице, регулярное увеличение выплат на уровень не ниже инфляции и фиксацию минимального размера пособия — не ниже 8 тыс. рублей, отметил политик.

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