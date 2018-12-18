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Госдума либерализовала уголовное наказание для бизнеса

Экономика

Чтобы не наносить ущерб экономике страны

Москва, 18 декабря 2018, 10:27 — REGNUM  Закон об освобождении от уголовной ответственности бизнесменов, возместивших нанесенный ранее ущерб, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Речь идет об инициативе, которую внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин. Как отмечал глава государства, существующие нормы закона позволяют избежать уголовного наказания при возмещении ущерба только если речь идет о незаконном предпринимательстве, а также в ходе нарушений правил маркировки или процедуры банкротства.

Теперь избежать уголовно ответственности удастся и тем предпринимателям, которые совершили нетяжкие преступления и возместили ущерб. Речь идет, например, о мошенничестве в сфере кредитования, страхования или преднамеренного неисполнения обязательств по договору. Нововведение также коснется и смягчения наказания за невыплату зарплат, пенсий и других выплат, если такое нарушение было совершенно впервые и нарушитель полностью погасил образовавшуюся задолженность.

Ранее президент уже объяснял необходимость и важность таких изменений. Так, по его данным, большинство уголовных дел по экономическим составам или не доходят до суда, или «разваливаются» уже в суде — обвинительным приговором заканчивается порядка 15% таких дел. Однако при этом в процессе разбирательств большинство предпринимателей теряют свой бизнес, что наносит ущерб экономике РФ. Поэтому, уверен президент, нужно сократить аресты и заключения под стражу предпринимателей.

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