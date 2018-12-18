Ульяновская область — в десятке регионов с самым низким уровнем безработицы

Ульяновск, , 10:26 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что регион вошёл в топ-10 регионов с наиболее низким уровнем безработицы. Заявление сделано на гражданском форуме, где были подведены итоги социально-экономического развития региона за 10 месяцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Открывая форум, глава региона заявил, что 2018 год «был не самым простым».

"Несмотря на все сложности, прожили мы его достойно. И по ключевым показателям по итогам 10 месяцев добились стабильных результатов. Как и в прошлые годы, у нас один из самых низких в стране уровень регистрируемой безработицы. Ульяновская область — в первой десятке среди лучших регионов РФ по этому показателю. Индекс промышленного производства составил 100,2%. Мы остаёмся среди небольшого количества субъектов Российской Федерации, в которых за последние 10 лет индекс промпроизводства не опускался ниже 100%. То есть мы ежегодно, пусть небольшими темпами, но наращиваем нашу промышленную базу. Целевой ориентир, который мы определили для себя по итогам всего года — 100,5%. Достижение этого значения — вполне выполнимая для нас задача», — сказал Сергей Морозов.

По оценке экспертов Центра стратегических исследований Ульяновской области, индекс промышленного производства вырос благодаря таким составляющим, как водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов и обеспечение электрической энергией, газом и паром. Стабильно высоким остается производство рыбы (113,8%), прочих пищевых продуктов (131,8%), напитков (103%), бумаги и бумажных изделий (132,4%), комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (109,5%), а также текстильных изделий (102,6%).

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,38%, всего в регионе официально зарегистрировано 3100 безработных. Уровень общей безработицы по методике МОТ — 3,4%, это ниже, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу.