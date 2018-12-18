Производство рыбы в Таджикистане сократилось почти на 10%

Душанбе, , 10:27 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года в Таджикистане было произведено 1 247 тонн рыбы, что на 9,5% меньше, чем в январе — ноября 2017 года, сообщает 18 декабря агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

В денежном выражении объем продукции рыболовства за отчетный период составил 24,4 млн сомони ($2,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Таджикистане насчитывалось 2,3 млн голов крупного рогатого скота и 5,7 млн голов — мелкого рогатого скота. За год поголовье крупного рогатого скота выросло на 1,2%, мелкого рогатого скота — на 1,6%.

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