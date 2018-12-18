Вторник, 18 Декабря 2018 года
10:51:52 МСК

Производство рыбы в Таджикистане сократилось почти на 10%

Экономика

Объем продукции в денежном выражении составил $2,5 млн

Душанбе, 18 декабря 2018, 10:27 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года в Таджикистане было произведено 1 247 тонн рыбы, что на 9,5% меньше, чем в январе — ноября 2017 года, сообщает 18 декабря агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

В денежном выражении объем продукции рыболовства за отчетный период составил 24,4 млн сомони ($2,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Таджикистане насчитывалось 2,3 млн голов крупного рогатого скота и 5,7 млн голов — мелкого рогатого скота. За год поголовье крупного рогатого скота выросло на 1,2%, мелкого рогатого скота — на 1,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане растет поголовье скота

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить