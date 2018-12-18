В Ульяновской области снизилась смертность от заболеваний сердца

Ульяновск, , 10:17 — REGNUM В Ульяновской области обсудили реализацию направлений национального проекта «Здравоохранение» и другие приоритетные задачи развития отрасли на 2019 год. Обсуждение прошло в рамках X регионального гражданского форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Открывая форум, губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что необходимо «усовершенствовать модель оказания медицинской помощи». С этой целью в регионе будут формировать электронные паспорта здоровья для населения, повышать качества услуг в отрасли, создадут во всех муниципальных образованиях отделы здравоохранения при районной администрации. По мнению главы региона, это позволит на местах достигать целей, поставленных в национальных проектах, в части «здоровья и демографических показателей, а также контролировать лекарственное обеспечение граждан».

Кроме того, будет обновляться материально-техническая база медучреждений.

«Мы полностью переоборудуем все детские поликлинические отделения. Построим инфекционный корпус детской областной больницы. В 2019 году начнем комплексную модернизацию областной клинической больницы, где также будет реализован комплекс по благоустройству.

Необходимо повысить активность работы по снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Уже сейчас прорабатывается вопрос строительства хирургического корпуса и реконструкции зданий областного онкодиспансера, а также переоснащения региональных сосудистых отделений. Кроме того, продолжим решать одну из самых злободневных проблем — развитие кадрового потенциала. Укомплектованность медперсоналом по итогам реализации нацпроекта должна приблизиться к 95%», — сказал Сергей Морозов.

Власти напоминают, что до 2024 года в Ульяновской области будут реализованы семь из восьми направлений нацпроекта «Здравоохранение»: развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медорганизаций квалифицированными кадрами, экспорт медицинских услуг и создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы.

В настоящий момент паспорта региональных проектов утверждены главой региона и направлены на согласование в Министерство здравоохранения РФ. Планируется, что в 2019 году будет выделено порядка 800 млн рублей, в том числе более 160 млн рублей — из областной казны.

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, в первую очередь будет усилена работа по ликвидации кадрового дефицита в амбулаторно-поликлиническом звене — это касается онкологов, кардиологов, фтизиатров, участковых терапевтов и врачей общей практики. По его словам, эти специальности сейчас «особо значимы с учётом демографических показателей». За шесть лет в систему здравоохранения области необходимо привлечь порядка 1 тыс. врачей. Это касается и среднего медицинского персонала, где требуется добрать 1200 специалистов до 2024 года.

«В этот же срок мы должны будем увеличить более чем в 20 раз охват медиков, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования, включая использование дистанционные технологии. Общая сумма затрат на реализацию проекта составит 904 млн рублей консолидированного бюджета Ульяновской области», — пояснил глава профильного ведомства.

Для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе расширяется спектр высокотехнологичной медицинской помощи. В том числе за счёт создания двух отделений эндоваскулярной хирургии в Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А.Егорова и Центральной городской клинической больнице. По расчётам, это позволило на 16% сократить указанный показатель по сравнению с 2012 годом.

И.о. руководителя регионального сосудистого отделения областной клинической больницы Андрей Салмин отметил, что в ходе реализации нацпроекта планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых патологий на 19,17% с помощью модернизации сосудистых центров. По его словам, комплексный подход к решению проблемы позволил в этом году достичь снижения смертности по данному направлению на 7% по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, в рамках исполнения национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» будет расширены система профилактических осмотров и диспансеризации. К концу 2024 года она будет охватывать не менее 70% населения области.