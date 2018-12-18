В свободных экономических зонах Таджикистана произвели продукцию на $12 млн

Душанбе, , 10:11 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года предприятия малых экономических зон Таджикистана произвели продукцию на сумму около 119 млн сомони ($12,6 млн), сообщает 18 декабря агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли страны.

В республике действуют четыре свободные экономические зоны (СЭЗ): «Сугд», «Дангара», «Пяндж» и «Ишкашим». В экономических зонах зарегистрированы около 70 компаний.

Наибольший объем производства приходится на СЭЗ «Сугд», предприятия которой произвели продукцию на сумму 101,6 млн сомони ($10,7 млн).

Напомним, в середине октября в Худжанде прошел международный экономический форум «Сугд-2018», который был приурочен к десятилетию создания свободных экономических зон.

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