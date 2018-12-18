Производители чая в Уганде обеспокоены рыночными ценами

Кьенджоджо, Уганда, , 10:16 — REGNUM Производители чая из округа Кьенджоджо в Уганде обратились к правительству с просьбой вмешаться в ценообразование, об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Килограмм необработанных чайных листьев на рынке сегодня стоит 250 угандийских шиллингов (примерно 0,07 долларов США), когда стоимость этого количества на плантации составляет 500 угандийских шиллингов (около 0,14 долларов США).

Некоторые из производителей чая заявили, что если рыночная цена останется такой же низкой, то они не смогут отправить детей в школу. Большинство населения округа зарабатывают на жизнь выращиванием чая.

«Мы продолжим закупать чай только у лучших производителей по цене 250 шиллингов за килограмм, пока фабрики не повысят закупочную цену. Но сейчас цены не могут вырасти из-за высокого уровня предложения», — прокомментировал ситуацию бизнесмен Джануари Вилсон.

Он добавил, что у фабрик нет возможности переработать весь чай из-за недостатка капитала.

«Только чайная компания Mwenge Tea Factory может переработать почти все количество чая, но у компании есть собственные поставщики», — сообщает Вилсон.

Однако 3 года назад, когда работала компания Malabe, у производителей не возникало таких проблем. Джонатан Синаи, глава чайной компании Kyarusozi Growers Tea Company Ltd, уверил поставщиков, что начиная с 2020 года компания сможет переработать чайные листья из Кьенджоджо. Он сказал, что компания сотрудничает с государством для решения проблемы с ценой на чай, с которой уже 3 года сталкиваются производители.

Президент страны Йовери Мусевени заявил, что в 2016 году правительство вмешалось в местный чайный рынок. Мусевени сообщил, что он провел переговоры с арабскими странами о покупке угандийского чая, а также пообещал выдать производителям в качестве компенсации удобрения.

Традиционно Уганда зарабатывает на чае 90−100 миллионов долларов США, это традиционная экспортная культура страны. В индустрии задействовано более 62,000 человек. В стране находится 16 чайных перерабатывающих компаний. По данным The Tea Detective, Уганда занимает третье место по производству чая в Африке.