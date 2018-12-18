Новак рассказал о рекордном росте добычи газа и нефти в 2018 году

Москва, , 09:57 — REGNUM Добыча нефти в 2018 году вырастет на 10 млн тонн, а добыча газа достигнет рекордных показателей. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

«Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 млн тонн. Это примерно на 10 млн тонн больше, чем в прошлом году», — отметил Новак.

По его словам, это примерно на 200 тыс. баррелей в сутки больше, несмотря на то, что РФ присоединилась к сделке стран ОПЕК и других нефтеэкспортеров о сокращении добычи нефти.

Кроме того, отметил Новак, добыча газа в 2018 году достигнет рекордных показателей.

«Мы ожидаем также рекордных показателей по добыче газа — порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно прошлого года», — заявил Новак.

По его словам, улучшение показателей связано в том числе с ростом экспорта сырья из РФ.

«В основном, это страны Европы. Экспорт у нас вырастет на 9,3% — с 224 млрд кубометров до 245 млрд кубометров — очень хороший показатель, такого еще не было», — подчеркнул Новак.