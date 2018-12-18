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В Таджикистане освоено более $1 млрд инвестиций в основной капитал

Экономика

В строительстве объектов электроэнергии освоено более $500 млн

Душанбе, 18 декабря 2018, 09:50 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года предприятия Таджикистана освоили более 11,3 млрд сомони ($1,2 млрд) инвестиций в основной капитал, сообщает 18 декабря агентство «ТаджикТА».

На объекты производственного назначения освоено 8,1 млрд сомони ($860 млн) в качестве инвестиций. На объекты непроизводственного назначения освоено более 3,1 млрд сомони ($329 млн). В строительстве объектов электроэнергии освоено более 4,8 млрд сомони ($509,5 млн).

Напомним, в конце ноября в министерстве финансов Таджикистана сообщили, что в 2019 году страна планирует привлечь более $261 млн для реализации различных инвестиционных проектов.

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Экономика Таджикистана
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