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Картину художника Дэвида Хокни оценили на аукционе в $38 млн

Экономика

Торги пройдут в марте 2019 года в Лондоне

Лондон, 18 декабря 2018, 09:42 — REGNUM  Картина британского художника Дэвида Хокни «Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт» станет топ-лотом мартовских торгов аукциона Christie's в Лондоне, сообщает ForbesLife на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ForbesLife/status/1074401279303213056

Отмечается, что написанная художников в 1969 году картина оценивается более чем в $38 млн. Портрет, на котором изображены друг художника Генри Гельдцалер и его партнер Кристофер Скотт, будет выставлена в Лондоне со 2 по 6 марта следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аукцион по предметам русского искусства, который провел лондонский дом Christie's, ознаменовался несколькими рекордами. Так, самым дорогим лотом стала работа Александра Яковлева «Танцовщица в испанском костюме». Произведение было продано за £1,1 млн ($1,5 млн), что вдвое превысило его изначальную оценку.

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