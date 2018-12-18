В 2018 году в Якутии было построено более 20 новых котельных

Якутск, , 09:44 — REGNUM Министерство ЖКХ Якутии подводит итоги года: в 2018-ом активно строились новые котельные и реконструировались старые. В итоге качество и надёжность теплоснабжения повысились в 12-ти районах республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новые и модернизированные объекты теплоснабжения были сданы в эксплуатацию в Аллаиховском, Амгинском, Булунском, Верхоянском, Горном, Вилюйском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Хангаласском и Эвено-Бытантайском районах Якутии.

«Построенные и реконструированные в этом году котельные имеют все необходимые резервы для бесперебойной работы. Работы по техническому перевооружению теплоснабжающих и прочих объектов будут продолжены», — цитирует ЯСИА генерального директора ГУП «ЖКХ Якутии» Виктора Омукова.

В том числе новая котельная мощностью пять мегаватт заработала в отдалённом селе Томтор Верхоянского района. В день запуска сельчане отметили, что для них это долгожданный праздник. Модульная котельная оснащена четырьмя котлами, от нее проведена тепломагистраль протяженностью три километра. Она обеспечивает теплом все объекты социального назначения, а в будущем планируется подключить к ней 40 индивидуальных жилых домов.

В посёлке Батагай реконструировали сразу три многомощные котельные. Масштабный проект по строительству и модернизации коммунальной инфраструктуры реализован в селе Дебдирге Таттинского района республики, была построена одна новая и оптимизированы три старых котельных.

Были запущены в работу котельные в сёлах Сатагай и Бетюнцы Амгинского района республики. В посёлке Хандыга Томпонского района готовится к пуску один из крупнейших теплоснабжающих объектов. Новая котельная «АЮГРЭ» мощностью 17,5 МВт на твердом топливе заменит аварийную котельную с одноименным названием и оптимизирует котельную «Нюрба». В селе Батагай-Алыта (Саккырыр) Эвено-Бытантайского района в сентябре введена в строй новая котельная мощностью 9 мегаватт, она заменила две аварийные котельные.

В селе Ытык-Кюель в рамках энергосервисного контракта введены две котельные, которые переведены с нефтяного топлива на уголь, а также претерпели замену труб в тепловых сетях на энергоэффективные. Всего в 2018 году в филиалах ГУП «ЖКХ Якутии» заменено и реконструировано боле 62 километров тепловых сетей.

В планах — продолжать ремонт и строительство объектов теплоснабжения. Весной 2019 года работы начнутся в сёлах Синск, Тит-Эбя, Тойон-Ары и Тумул.

Как сообщало ИА REGNUM, в реконструкции котельной нуждается посёлок Тёплый ключ Томпонского района Якутии. За шесть лет эксплуатации оборудование котельной износилось и часто ломается, что негативно отражается на температуре воздуха в домах.

«Мы замерзаем! Дома 8 градусов, дети болеют! В садик детей не пускаем. В школу — в верхней одежде. Находимся далеко от районных центров, на нашу беду никто не хочет обращать внимания. Писали и звонили во все инстанции, но увы, все от нас отписываются», — жаловались жители посёлка.