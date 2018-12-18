Более 20% населения Иркутской области находится за чертой бедности

Иркутск, , 09:31 — REGNUM В Иркутской области за чертой бедности находится 20,4% населения. Об этом 18 декабря на сессии Законодательного собрания региона сообщила депутат Ирина Синцова.

При этом более половины (56%) из числа таких семей — малоимущие семьи с детьми, подчеркнула парламентарий во время обсуждения законопроекта о потребительской корзине.

Потребительскую корзину в Иркутской области утвердили в 2013 году, она истекает 31 декабря 2018 года. Как передаёт i38.ru, по словам иркутского министра труда Натальи Воронцовой, за пять лет структура потребления малоимущих жителей Иркутской области не изменилась, а цены выросли.

Как сообщили ИА REGNUM в областном парламенте, проект регионального закона «О потребительской корзине» принят во втором и окончательном чтении.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в Иркутскстате, по предварительным данным, в Иркутской области доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году составляла 18,4% (от общей численности населения). В 2016 году этот показатель составлял 20,4%, в 2015 году — 20,1%.