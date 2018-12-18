Оппонентам «Холодильник.ру» грозит уголовная ответственность на Кипре

Москва, , 09:23 — REGNUM Редакция ИА REGNUM, как и обещала, продолжает следить за развитием судебного спора между одним из крупнейших российских онлайн-продавцов бытовой техники компании «holodilnik.ru» и ее оппонентов — шансонье Юрия Истомина (псевдоним «Колыма») и его супруги Эллы Стюарт — управляющего директора российского офиса международного рекламного агентства BBDO Group.

После выхода 12 декабря 2018 г. на сайте нашего издания публикации под заголовком «Новый виток корпоративного конфликта внутри holodilnik.ru» мы решили обратиться для получения объективных сведений к ООО «Эдил-Импорт», являющейся собственником торговой марки holodilnik.ru. При этом нам удалось выяснить, что статья, описывающая судебный спор в Окружном суде Лимасола (Кипр) содержит несколько важных фактических неточностей.

К примеру, из размещенного на сайте материала у читателей может сложиться впечатление, что описываемый конфликт произошел между владельцами holodilnik.ru, а ООО «Эдил-Импорт» пытается ущемить права своего «миноритарного акционера» — компании UCF Partners Limited. Однако в реальности компания UCF Partners Limited никогда не являлась и не является «инвестиционной компанией» и «миноритарным акционером».

На самом деле окружной суд Лимасола рассматривал иск ООО «Эдил-Импорт» и компании Tanberg Invest Limited (а не Gelance Enterprises Limited, как было ошибочно указано в публикации) к шансонье Юрию Истомину и Элле Стюарт, а также аффилированными с ними иностранными и российскими компаниями, включая, UCF Invest, UCF Partners Limited, ЗАО «ОМД Медиа Дирекшн» (BBDO Group), ООО «Медиа Капитал» и ООО «Брендиз» в связи с совершенными ими мошенническими действиями в отношении истцов, приведшими к причинению последним серьезных убытков.

Не соответствует действительности и сведения о том, что ООО «Эдил-Импорт» просило кипрский суд «о запрете UCF Partners Limited и его представителям обращаться в суды Российской Федерации с исками о защите собственных прав, а также о запрете любых действий, направленных на защиту собственных интересов в отношениях с мажоритарными акционерами».

В действительности окружной суд Лимасола по заявлению ООО «Эдил-Импорт» в октябре 2018 г. принял обеспечительные меры (приказ) о запрете ответчикам по иску, включая Юрия Истомина, UCF Partners Limited, ЗАО «ОМД Медиа Дирекшн» (BBDO Group), ООО «Медиа Капитал» и ООО «Брендиз» поддерживать и продолжать в Арбитражном суде Московской области и вышестоящих судах дело №Α41−39 590/2018 по иску UCF Partners Limited к ООО «Эдил-Импорт» о взыскании компенсации за нарушение прав на видеоролики, а также подавать новые иски на основании трех гражданско-правовых договоров, связанными с этими видеороликами. Следующим решением кипрский суд вынес в отношении UCF Partners Limited еще один приказ — о запрете исполнять судебный акт по делу №Α41−39 590/2018 о взыскании этой компенсации с ООО «Эдил-Импорт».

Интересно, что ответчики уже нарушили оба этих судебных приказа, за что в соответствии с законодательством Кипра им теперь грозит уголовная ответственность. В примечаниях к решениям суда прямо указывается, что в случае, если ответчик, его представители или должностные лица немедленно не подчинятся этому решению, то они подлежат аресту, а имущество ответчиков конфискации.

Все эти данные подтверждаются документами, находящимися в распоряжении редакции: исковым заявлением ООО «Эдил-Импорт» и компании Tanberg Invest Limited и двух вышеупомянутых приказов Окружного суда Лимасол вместе с их переводами на русский язык.