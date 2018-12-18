Вторник, 18 Декабря 2018 года
10:08:33 МСК

За год задолженность предприятий Таджикистана выросла на 49%

Экономика

Объем просроченных задолженностей превысил $100 млн

Душанбе, 18 декабря 2018, 09:26 — REGNUM  По состоянию на 1 октября 2018 года суммарная задолженность предприятий и организаций Таджикистана без учета компаний малого бизнеса составила 63,4 млрд сомони ($6,7 млрд), что на 49% больше, чем годом ранее, сообщает 18 декабря издание Asia-Plus со ссылкой на агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Объем просроченных задолженностей составляет около 1 млрд сомони ($106 млн). Доля убыточных предприятий среди общего числа компаний составляет 28%.

Почти 25% от общей суммы долга приходится на национальную энергетическую компанию «Барки точик».

Отметим, по данным консалтинговой компании Moore Stephens, в 2017 году компания понесла убытки в размере более 3,4 млрд сомони ($300 млн). Аудиторская компания выразила сомнение в нормальной работоспособности холдинга без государственной поддержки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить