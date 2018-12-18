За год задолженность предприятий Таджикистана выросла на 49%

Душанбе, , 09:26 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2018 года суммарная задолженность предприятий и организаций Таджикистана без учета компаний малого бизнеса составила 63,4 млрд сомони ($6,7 млрд), что на 49% больше, чем годом ранее, сообщает 18 декабря издание Asia-Plus со ссылкой на агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Объем просроченных задолженностей составляет около 1 млрд сомони ($106 млн). Доля убыточных предприятий среди общего числа компаний составляет 28%.

Почти 25% от общей суммы долга приходится на национальную энергетическую компанию «Барки точик».

Отметим, по данным консалтинговой компании Moore Stephens, в 2017 году компания понесла убытки в размере более 3,4 млрд сомони ($300 млн). Аудиторская компания выразила сомнение в нормальной работоспособности холдинга без государственной поддержки.