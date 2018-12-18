Бизнес КНР проявляет всё больший интерес к проектам в Хабаровском крае

Хабаровск, , 09:26 — REGNUM Китай на протяжении многих лет был и остаётся главным внешнеторговым партнёром Хабаровского края. Сотрудничество развивается как в экономической, так и в гуманитарной сферах. В ходе встречи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и нового генерального консула КНР Цуй Гоцзе стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и новые проекты, которые китайский и хабаровский бизнес могут реализовать на территории региона, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе встречи губернатора Хабаровского края и генконсула КНР в Хабаровске обсуждались вопросы приграничного сотрудничества.

«Предприниматели наших стран давно знают друг друга, доверяют. Во многом поэтому торговля между приграничными территориями развивается, а бизнесмены Китая и Хабаровского края активно обсуждают перспективы на деловых встречах. Мы не должны останавливаться только на торговле. Предлагаем инвесторам из Поднебесной проекты в наших ТОСЭР. Я знаю, у китайского бизнеса есть интерес к сельскому хозяйству, глубокой переработке древесины. Мы готовы такие проекты реализовывать на нашей территории», — сказал Сергей Фургал.

Цуй Гоцзе подтвердил интерес китайского бизнеса к совместной работе на хабаровской земле:

«Динамику развитию двусторонних отношений придают регулярные встречи руководителей наших государств. Совместные проекты выгодны для бизнеса и экономик территорий, которые получают дополнительные инвестиции и продукт с повышенной добавленной стоимостью. Так, мы наработали большой опыт в области тепличного овощеводства и готовы рассмотреть бизнес-проекты в этом направлении», — отметил генеральный консул КНР в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае реализуется самый крупный российско-китайский проект в ДФО — строительство целлюлозо-бумажного комбината в городе Амурск. Китайская госкорпорация China Chengtong инвестирует в проект 1 млрд долларов. Комбинат даст Амурску порядка 1500 новых рабочих мест.

В Хабаровске начата реализация совместного китайско-российского проекта по строительству агропорта. Порт на реке Амур будет морским — в него будут заходить флот класса «река-море». Из порта на Амуре сельсхозпродукцию будут поставлять в Китай, в Южную Корею и Японию. Впервые идею создания такого порта начали обсуждать еще до Октябрьской революции — 105 лет назад. Но реализовывать начали только сегодня.