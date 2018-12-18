Тепличный комбинат за 1,3 млрд рублей построят в Дагестане

Махачкала, , 09:21 — REGNUM Тепличный комбинат по производству томатов планируется построить в селе Салик Дербентского района Дагестана. Стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд рублей, часть из которых будет обеспечена за счет иностранных инвестиций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Проект планируется запустить в феврале 2019 года, что уже в мае позволит получить первый урожай. Мощность теплиц составит до 3,5 тысячи тонн овощей в год. Планируется открыть до 150 новых рабочих мест, 85% из которых будет обеспечено за счет местных кадров. Как отмечается, потенциальные сотрудники за время строительства получат соответствующее образование и подготовку.

Проект предусматривает выращивание томатов в закрытом грунте в теплицах современного образца общей площадью в 20 га. Запланированный оборот предприятия — более 230 млн рублей в год.

Председатель наблюдательного совета Bank BTB (Азербайджан) Садиг Рза Исмаил оглы, представлявший сторону инвестора, рассказал об уже проделанной работе в рамках реализации проекта. На первом этапе завершены земельные работы, отвод коммуникаций, очистка участка под строительство, возведены административные и технические здания.

«Наша цель — реализация данного проекта в кратчайшие сроки с максимальной эффективностью. Все это может послужить поводом для инвестирования нашего капитала и в другие проекты на территории Дагестана», — сказал гость из Азербайджана.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в дагестанском Кизляре планируют построить комплекс по сортировке и переработке вторичного сырья. Работать на производстве будут около 2,5 тысячи человек, а расчётная нагрузка предприятия составит 250 тысяч тонн в год. Реализуется проект путём государственно-частного партнёрства.