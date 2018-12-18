Интернет-предпринимателей Танзании обяжут платить налоги

Додома, , 08:58 — REGNUM Бизнесменов, совершающих торговые операции через интернет, используя разные социальные сети, Агентство доходов Танзании (TRA) призывает лично явиться в агентство, чтобы зарегистрировать свою деятельность и начать платить налоги в соответствии с законом, как все остальные предприниматели.

Об этом заявил главный комиссар TRA Чарльз Кичере на радиостанции Clouds FM во время обсуждения темы увеличения национальных доходов, сообщает BBC Swahili.

Он заявил, что регистрацию необходимо проходить предпринимателям, чей объем продаж составляет не менее 4 миллионов танзанийских шилингов (около 1700 долларов США).

Многие интернет-предприниматели выразили свое недовольство этой мерой TRA.

«Я очень разочарован, ведь мой капитал очень маленький, и если я отдам часть в уплату налога, сделав свою торговлю легальной, то у меня не будет никакой прибыли; сегодня молодые люди страдают от безработицы и нам приходится использовать интернет для того, чтобы создать себе рабочее место», — рассказывает один молодой человек, продающий секонд-хенд онлайн. Он добавил, что плата за интернет — уже уплата налога, поэтому не стоит оплачивать свое право торговать в интернете ещё раз.