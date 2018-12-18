В России с начала года выдали почти 9 млн кредитных карт

Москва, , 08:51 — REGNUM За десять месяцев 2018 года жителям России выдали почти 9 млн новых кредитных карт, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,3 млн), об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что больше всего кредитных карт за данный период было выдано в Москве (550,7 тыс.), Подмосковье (431 тыс.), Красноярском каре (239,7 тыс.), Санкт-Петербурге (305,3 тыс.), Свердловской области (279,7 тыс.) и Башкирии (271 тыс.).

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При этом самая большая динамика роста выдачи кредиток была зафиксирована в Липецкой и Тульской областях (+136% и 107,9% соответственно), Башкирии (+106,8%), Ставропольском крае (+106,2%) и Саратовской области (+104,8%).

По словам директора НБКИ Александра Викулина, это объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, так и заемщикам, в том числе благодаря льготному периоду, кэшбэку и удобстве использования карт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», российские потребители получают большую часть кредитных карт в результате активного маркетинга банков или откладывают их на всякий случай, не снимая средств.

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