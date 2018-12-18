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Названа стоимость квадратного метра в пентхаусе напротив Кремля

Экономика

Стоимость квадратного метра в самом дорогом пентхаусе в комплексе «Золотой остров» будет составлять $100 тысяч

Названа стоимость квадратного метра в пентхаусе напротив Кремля
Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

Москва, 18 декабря 2018, 08:30 — REGNUM  Самый дорогой пентхаус в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной в Москве будет продаваться за $100 тыс. (6,6 млн рублей) за 1 кв. м, об этом заявил председатель совета директоров девелопера проекта — Capital Group — Павел Тё.

«Этот проект побьет рекорд стоимости квадратного метра в Москве», — цитирует РБК Тё.

По его словам, сопоставимые цены на сегодняшний день предлагаются в Гонконге (Китай), Нью-Йорке (США) и Лондоне (Великобритания).

Напомним, в марте 2015 года застройщиком «Золотого острова» стал девелопер Capital Group. Компания планирует построить напротив Кремля малоэтажный многофункциональный комплекс с гостиничными номерами, жильем и офисами под представительства российских и международных компаний. Срок сдачи — конец 2018 года.

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