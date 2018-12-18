Компания Google намерена построить новый офис в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM Американская компания Google намерена инвестировать в строительство нового офиса в Нью-Йорке порядка $1 млрд, об этом заявила финансовый директор IT-гиганта Рут Порат.

По ее словам, компания договорилась с властями Нью-Йорка об аренде двух зданий на Хадсон-стрит в южной части Манхэттена. Общая площадь территории — почти 160 тыс. кв м. Офис будет открыт к 2020 году.

Напомним, в январе 2018 Google открыл офис в Шэньчжэне в провинции Гуандун на юге Китая спустя месяц после создания своей первой лаборатории по разработке искусственного интеллекта в Китае.

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