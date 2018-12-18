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В ЕС призвали Украину снять запрет на экспорт необработанной древесины

Экономика

Украине следует максимально упростить Евросоюзу доступ к своему рынку

Киев, 18 декабря 2018, 08:14 — REGNUM  Европейский союз в очередной раз призвал Украину отменить запрет на экспорт необработанной древесины, сказано в совместном заявлении участников совета Украина — ЕС, сообщил 17 декабря телеканал NewsOne.

Украине следует «продолжать борьбу со скрытыми интересами, чтобы улучшить деловой и инвестиционный климат и быстро устранить торговые раздражители, такие как мораторий на экспорт необработанной древесины», — считают представители ЕС.

Совет отметил рост уровня двусторонней торговли, а также призвал Украину как можно быстрее устранить торговые барьеры — упростить таможенные процедуры, технические регламенты, фитосанитарные требования, изменить систему контроля за безопасностью пищевых продуктов, систему госзакупок и механизм защиты прав интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка заявил, что Евросоюз не спешит допускать Украину на свой внутренний рынок.

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Отметим, официальные запреты не мешают Украине ускоренными темпами вырубать и продавать свои леса под видом дров, на которые экспортные ограничения не распространяются.

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