Бельгия официально начала импорт российских вин

Брюссель, , 08:02 — REGNUM Жители Бельгии получили возможность, не выезжая из страны, приобрести российские вина. Их можно попробовать в ресторанах или купить в магазине. Цена будет варьироваться от 8,5 до 140 евро за бутылку. Первая партия прибыла в порт Антверпена три недели назад.

Читайте также: Сомелье Роскачества проверят 300 сортов российских вин

«Это позволит им лучше понять нашу страну, которая в данной индустрии традиционно всем известна как страна — производитель водки», — приводит ТАСС слова посла России в Бельгии Александра Токовинина.

Накануне, 17 декабря, в Российском центре науки и культуры в Брюсселе состоялась презентация алкогольной продукции из России, сообщает ТАСС. Покупателям компании-импортёры готовы предложить 32 наименования белых, красных и игристых вин из пяти винодельческих хозяйств в Краснодарском крае и Ростовской области.

Читайте также: В 2018 году в России возможен рост алкогольного рынка на 3−5%

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году поставки российского вина за рубеж в натуральном выражении снизились на 42%, до 1,35 млн л.

Читайте ранее в этом сюжете: Рынок РФ может лишиться 80% импортеров вина из-за решений Минфина