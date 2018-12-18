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Бельгия официально начала импорт российских вин

Экономика

Всего покупателям пролагается 32 наименования вин

Брюссель, 18 декабря 2018, 08:02 — REGNUM  Жители Бельгии получили возможность, не выезжая из страны, приобрести российские вина. Их можно попробовать в ресторанах или купить в магазине. Цена будет варьироваться от 8,5 до 140 евро за бутылку. Первая партия прибыла в порт Антверпена три недели назад.

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«Это позволит им лучше понять нашу страну, которая в данной индустрии традиционно всем известна как страна — производитель водки», — приводит ТАСС слова посла России в Бельгии Александра Токовинина.

Накануне, 17 декабря, в Российском центре науки и культуры в Брюсселе состоялась презентация алкогольной продукции из России, сообщает ТАСС. Покупателям компании-импортёры готовы предложить 32 наименования белых, красных и игристых вин из пяти винодельческих хозяйств в Краснодарском крае и Ростовской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году поставки российского вина за рубеж в натуральном выражении снизились на 42%, до 1,35 млн л.

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