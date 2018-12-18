Россия увеличила объем вложений в гособлигации США до $14,6 млрд

Москва, , 07:55 — REGNUM В октябре текущего года Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $14,629 млрд против $14,419 млрд в сентябре, об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

Таким образом, сумма вложений за месяц увеличилась на $210 млн. При этом с августа по сентябрь сумма российских вложений в американские гособлигации увеличилась почти на $400 млн: с 14,097 млрд до 14,419 млрд.

Напомним, с августа 2018 года Россия перевела свои вложения в гособлигации США из долгосрочных в краткосрочные впервые с 2011 года. Эти шаги были предприняты ввиду введения США в августе нового пакета антироссийских санкций.

При этом Россия не входит в тридцатку стран, являющихся наиболее крупными держателями государственных ценных бумаг Соединенных Штатов, поскольку в мае начала резкое сокращение объема своих вложений.

Лидерами в этом списке остаются Китай ($1,138 трлн), Япония ($1,018 трлн) и Бразилия ($313 млрд). Всего американскими государственными ценными бумагами иностранные государства владеют на $6,199 трлн.

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