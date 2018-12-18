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Иракские курды укрепляют экономические связи с Нидерландами

Экономика

Делегация из Нидерландов посетила Эрбиль

Эрбиль, Ирак, 18 декабря 2018, 07:50 — REGNUM  Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блока прибыл в Иракский Курдистан с официальным визитом, сообщает 18 декабря Kurdistan.ru.

Вместе с главой внешнеполитического ведомства в регион прибыли посол Нидерландов в Ираке Маттис Уолтерс, а также ряд крупных бизнесменов. Делегация провела переговоры с министром внутренних дел курдской автономии Каримом Синджари, а также начальником департамента внешних связей Фалахом Мустафой.

Переговоры продолжатся, на 18 декабря намечены переговоры между нидерландскими инвесторами и курдскими предпринимателями. Вложения в экономику Иракского Курдистана помогут ей развиваться более быстрыми темпами.

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