Не дожидаясь решения ЕС: Франция введет новый налог для IT-гигантов

Париж, , 07:40 — REGNUM С начала следующего года Франция обложит крупные зарубежные технологические компании новым налогом, не дожидаясь решения Европейского союза по данному вопросу, пишет The Financial Times со ссылкой на министра финансов Пятой республики Брюно Ле Мэра.

По его словам, введение соответствующего налога в отношении в том числе Google и Facebook позволит привлечь ежегодно около 500 млн евро.

Напомним, ранее госсекретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Паннье-Рунашер призвала жителей страны поддержать малый бизнес в лице торговцев, ремесленников и дистрибьюторов.

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