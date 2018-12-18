На Украине зафиксирован резкий рост числа безработных — служба статистики

Киев, , 07:38 — REGNUM На Украине зафиксирован резкий рост числа безработных, сказано в отчёте государственной службы статистики, опубликованном 17 декабря на официальном сайте ведомства.

После завершения сбора урожая, безработных на Украине стало на 29,6 тыс. больше. Всего в стране официально не работает 301 тыс. человек.

Среди безработных преобладают женщины — 174,4 тыс. против 126,6 тыс. мужчин. Безработных жителей городов больше, чем жителей сёл, — 175,2 тыс. против 125,8 тыс.

Напомним, в средине октября, по данным государственной службы статистики, на одну вакансию на Украине официально приходилось трое безработных.

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