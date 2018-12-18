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Путин даст оценку деятельности Вооружённых сил РФ в 2018 году

Экономика

... и определит основные направления дальнейшего развития ВС РФ

Москва, 18 декабря 2018, 07:30 — REGNUM  Сегодня, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Заседание пройдет в Национальном центре управления обороной в Москве, сообщается на сайте Кремля.

На заседании будут присутствовать главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления, командный состав военных округов Вооружённых сил России.

Путин даст оценку ходу военного строительства и деятельности Вооружённых сил РФ в 2018 году. Также Верховный главнокомандующий определит основные направления дальнейшего развития ВС РФ.

Кроме того, глава государства вручит государственные награды военным объединениям, учебным заведениям и воинским частям за выдающиеся заслуги.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие Вооруженных сил России должно соответствовать двум приоритетным соображениям — боевая учеба в сочетании с модернизацией техники и вооружения.

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