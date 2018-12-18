Бизнесмены предупредили Медведева о последствиях роста цен на топливо

Москва, , 07:24 — REGNUM Изменение условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний грозит в России ростом цен на товары повседневного спроса, об этом говорится в письме ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет 18 декабря «Коммерсантъ».

Так, в документе отмечается, что затраты на топливо составляют 30% себестоимости услуг автоперевозчиков, а из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре 2018 года эти расходы выросли в среднем на 30%.

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При этом транспортные компании работают в условиях высокой конкуренции и низких доходов, поэтому не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена услуг может вырасти на 10%, что скажется и на розничных ценах, говорится в документе.

Напомним, как считает эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов, нефтяные компании не только продолжают обманывать правительство, не сдерживая цены на топливо, но и перекладывают на корпоративных клиентов обязанности компенсировать упущенные прибыли в своих АЗС. Чтобы не терять доходы в рознице, нефтяники вначале лишили корпоративных клиентов скидок по топливным картам, а затем и вовсе стали вводить «сервисные сборы».

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