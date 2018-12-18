Медведев: нужно уделить внимание демографии Дальнего Востока

Хабаровск, , 07:26 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев вновь напоминает о необходимости уделить внимание демографическим проблемам Дальнего Востока. Об этом он заявил, выступая на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«При доработке национального проекта «Демография» нужно уделить особое внимание Дальнему Востоку», — заявил Дмитрий Медведев.

Премьер подчеркнул, что в составе национального проекта «Демография» есть уже пять федеральных проектов. Эти пять проектов утверждены на проектном комитете. Эти проекты, по словам Медведева, были также актуализированы с учётом принятых ранее решений и поручений.

В том числе, как сообщил Медведев, приняты дополнительные меры по поддержке старшего поколения — выделены средства на покупку автотранспорта, чтобы пожилые люди, проживающие в отдалённой или сельской местности, могли добираться в больницы.

«Особое внимание — регионам Дальнего Востока. Здесь действительно сложная ситуация с численностью населения. Поэтому решение демографических проблем в этом регионе должно быть в приоритете, как и других задач. Такие корректировки были внесены в национальный проект», — сказал премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, итогом «опережающего развития» Дальнего Востока стало массовое бегство населения и смертность, которая превышает рождаемость. Ситуация приобрела хронический характер. Дальний Восток в 2017 году стал российским лидером по числу абортов. Хуже всего дела обстоят на Колыме и в ЕАО. Люди говорят, что не хотят рожать детей в нищете, не имея никаких перспектив. В итоге все чаще рожают представители так называемых «маргинальных групп» населения. Но такая рождаемость ни к чему хорошему не приводит — по данным исследования, проведенного российским фондом «Нужна помощь», ДФО в 2017 году стал лидером по количеству сирот. Детские дома переполнены. Абсолютный лидер в России — ЕАО. Это беднейший регион в РФ, каждый четвёртый житель там официально живёт за чертой бедности. 1,2% всех детей области — сироты.