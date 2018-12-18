В Челябинске требуют закрыть литейный цех

Челябинск, , 07:17 — REGNUM В Челябинске экологические активисты требуют закрыть литейный цех на ОАО «Челябвтормет». Они дошли до губернатора Бориса Дубровского, глава региона встретился с ними и обсудил беспокоящие их проблемы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По информации пресс-службы, с жалобами на выбросы в разные инстанции обращались жители Курчатовского и Калининского районов Челябинска. В основном на выбросы жалуются жители улиц Куйбышева, Чайковского, Автодорожной, Северо-Крымской и Комсомольского проспекта. Дубровский поручил своему заместителю Сергею Сушкову и областному минэкологии заняться этим вопросом.

«У нас есть достоверные данные по литейному цеху завода Челябвтормет, где плавят, что хотят, нарушая все выданные лицензии и законодательство. Отравляют атмосферу в самых густонаселенных районах Челябинска. Я не скрываю, что меры будут самые жёсткие», — заявил губернатор.

По официальным данным, на этом предприятии экологи ранее фиксировали превышение предельных норм по ряду компонентов, в частности, по диоксиду азота. В ходе проверок оказалось, что основное загрязнение даёт литейный цех, где оборудованы две электродуговые печи. Причём, как отмечают в пресс-службе губернатора, здесь можно плавить только чёрные металлы, но на деле те же операции проводят и с цветметом.

В ноябре действие разрешения на выбросы вредных веществ литейного цеха было приостановлено. Такое решение принял областной Роспотребнадзор. Но после этого экологи выяснили, что цех продолжает свою работу.