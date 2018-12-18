Данные о росте промпроизводства в РФ не укрепили рубль

Москва, , 07:10 — REGNUM Неделя началась с небольшого роста рубля на торгах Московской биржи. Но к вечеру 17 декабря рублю не удалось полностью удержать рост. Динамика рубля в который раз стала «мультикультурной»: по отношению к американскому доллару рубль немного вырос, на 0,04%, а к единой европейской валюте он упал на 0,33%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Данные по промышленному производству в России за 11 месяцев 2018 года, опубликованные Росстатом в понедельник, росту курса рубля не помогли. За 11 месяцев промышленное производство в РФ выросло только на 2,9% в годовом исчислении, хотя за девять месяцев 2018 года рост производства в годовом исчислении составлял 3%. Темпы роста производства по итогам 11 месяцев замедлились, прежде всего, благодаря небольшому спаду производства в ноябре. В дальнейшем это может оказать неблагоприятное воздействие на динамику ВВП по итогам 2018 года.

Цена на нефть Brent 17 декабря продолжила падение. К вечеру нефть снизилась в цене на 1,9%, до $60,53 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI показывал небольшой рост, но к вечеру не изменился. Курс евро к доллару вырос на 0,3% отчасти благодаря позитивным для экономики еврозоны новостям о том, что Италия готова пойти на компромисс с Еврокомиссией по вопросу бюджета. Видимо, угрозы санкций подействовали, а мы еще раз убеждаемся, что Италия не Россия.

Исходя из нестабильности нефтяного рынка и слабых макроэкономических данных по России, прогноз по курсу доллара на сегодня, 18 декабря, сохраняется в коридоре 66−67,5 руб., а по курсу евро — в рамках 75−76 руб.

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