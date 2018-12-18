Контракт на 800 млн: аэровокзалу в Бегишево ищут подрядчика

Казань, , 06:06 — REGNUM Акционерное общество «Аэропорт «Бегишево» объявило запрос котировок на строительство аэровокзала международных воздушных линий. Начальная цена лота составляет почти 800 млн рублей, а итоги подведут 25 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт расположен в районе села Биклянь Тукаевского района Татарии. Услугу по строительству заказчик оценил в 769 556 450 рублей. Срок действия контракта ограничен 1 мая 2021 года. Начать строительство подрядчик должен не позднее 14 календарных дней с момента подписания сторонами договора, а завершить — не позднее 31 декабря 2020 года.

Работы будут проходить в условиях действующего аэропорта. Общая площадь нового аэровокзала составит 8 501,8 кв. м, здание будет трёхэтажным с максимальной высотой здания по парапету основной части — 18,15 метра.

В техзадании уточняется, что здание аэровокзала международных воздушных линий включает в себя здание аэровокзала и переходную галерею, которая примыкает к существующему зданию аэровокзала внутренних авиалиний. Галерея, связывающая здание аэровокзала с существующим в уровне первого и второго этажа, расположена на колоннах с двухэтажной частью в месте примыкания к зданию существующего вокзала.

Здание аэровокзала включает операционный зал вылетающих и прилетевших пассажиров, зоны распределения, помещения таможенного и пограничного контроля, помещения санитарно-карантинного пункта, помещения пограничного пункта карантина растений, пограничного ветеринарного контрольного пункта, помещения обработки багажа и предполетного досмотра, зону ожидания вылета пассажиров, прошедших досмотр (стерильную зону), комнату матери и ребенка, медицинский пункт, служебные помещения, помещения диспетчеров службы по организации пассажирских перевозок, туалеты для пассажиров, персонала, маломобильных пассажиров, инженерно-технические помещения.

Напомним, в августе 2017 года прошёл тендер на разработку проектной документации аэровокзала. В торгах приняли участие две из трёх заявок. Победителем стало красноярское ООО «Проектный институт «Красаэропроект», запросившее за свои услуги 25 млн рублей. Начальная цена была на уровне 72,14 млн рублей. Ранее эта же компания проектировала пассажирский терминал в аэропорту Емельяново, здание международных перевозок в Петропавловске-Камчатском. Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проект получил 3 мая 2018 года, разрешение на строительство оформлено 3 июля 2018 года.

Читайте также: Проект аэровокзала «Бегишево» подешевел в три раза: торги в Татарии