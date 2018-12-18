Правительство Украины намерено в 2019 году продать «Укргазбанк»

Киев, , 00:51 — REGNUM На Украине планируют с начала 2019 года начать активную работу по продаже «Укргазбанка», находящегося в собственности государства, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает 17 декабря «Укринформ».

По ее словам, в 2019 году приватизация «Укргазбанка» может завершиться и международные стратегические инвесторы приобретут контрольный пакет акций банка. Также Рожкова отметила, что правительство продолжает работу по продаже «Ощадбанка» и «Приватбанка».

Напомним, ранее минфин Украины заявил, что продажа «Укргазбанка» планируется до 2020 года, «Приватбанка» — до 2022 года.

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